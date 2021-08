Ursos de pelúcia, roupas e faixas: refugiados afegãos recebem boas vindas calorosas em outros países

SEUL - Para aqueles que conseguiram fugir do Afeganistão, deixar seu país de origem sob o domínio do Taleban é apenas o começo de um desafio. Agora, após desembarcar em países estrangeiros, eles precisam reconstruir novas vidas e enfrentar atitudes anti-migrantes.

Mas, enquanto alguns países de destino emitiram advertências contra requerentes de asilo e enrijeceram o controle de suas fronteiras, outros receberam calorosamente os refugiados, com brinquedos, roupas e até mensagens de amor.

As crianças receberam ursinhos de pelúcia brancos e rosas e receberam faixas de boas-vindas no Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul, onde centenas de afegãos chegaram - não como refugiados, mas apelidados pelas autoridades de "pessoas de mérito especial", em uma tentativa de impedir abuso contra eles. Aproximadamente 390 pessoas receberam vistos de curta duração que são válidos por até 90 dias, com a mídia local relatando que eles provavelmente serão convertidos em vistos de longa duração.

As crianças foram fotografadas segurando seus novos brinquedos enquanto embarcavam nos ônibus e caminhavam ao lado de seus entes queridos.

Em algumas fotos, elas aparecem espiando pelas janelas, oferecendo acenos tímidos e meio-sorrisos.

“Amamos todos vocês”, dizia um banner de um grupo religioso que foi exibido do lado de fora do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos, onde aqueles que fugiram do Afeganistão estão temporariamente alojados. “Vamos compartilhar sua dor. Tenha uma estadia confortável”, dizia outro.

Entre os que desembarcaram no país estão profissionais médicos e intérpretes que trabalharam para o governo sul-coreano e cerca de 100 crianças - incluindo três recém-nascidos.

Na sexta-feira, meios de comunicação locais compartilharam imagens de vídeo de oficiais sul-coreanos usando máscaras em pé do lado de fora do aeroporto e acenando para os ônibus que transportavam os recém-chegados.

Devido à pandemia de covid-19, aqueles que chegarem à Coreia do Sul serão testados para o coronavírus e colocados em quarentena por duas semanas.

O esforço de resgate foi denominado "Operação Milagre", de acordo com o jornal Korea Herald, e contou com três aviões militares que entraram no Afeganistão e no Paquistão na segunda-feira. Em comentários feitos no início desta semana, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse que o país tem uma "responsabilidade moral" de ajudar aqueles que fogem do regime Taleban.

A nação asiática etnicamente homogênea tem uma postura complicada em relação aos refugiados, com outros requerentes de asilo enfrentando discriminação por parte dos cidadãos e do governo nos últimos anos. Yonhap, uma agência de notícias sul-coreana, recentemente destacou as preocupações de alguns coreanos de que os refugiados representariam preocupações econômicas e de segurança, mesmo quando grupos cívicos disseram que o país deveria intensificar sua ajuda porque enviou tropas e trabalhadores da construção civil para apoiar o esforço de guerra no Afeganistão.

Em outros lugares - incluindo o Reino Unido e vários Estados dos Estados Unidos - inundaram-se doações em massa de alimentos, roupas, móveis e produtos de higiene pessoal.

No Texas, um Estado dividido quanto à política de imigração, mais de 200 residentes se tornaram voluntários, enquanto outros ofereceram seus quartos extras e propriedades vazias para famílias de refugiados.

“As pessoas entendem os aspectos humanos disso, tendo que fugir dessa situação de vida ou morte. E elas simplesmente abrem a porta”, disse Jacqueline Buzas, supervisora ​​do programa de Serviços para Refugiados do Texas, na semana passada.

Até agora, mais de 104 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão pelos Estados Unidos e seus aliados desde 14 de agosto, disse o Pentágono.

Os Estados Unidos ainda não confirmaram quantos refugiados serão recebidos, embora o presidente americano Joe Biden tenha prometido retirar o máximo de pessoas possível antes de terça-feira.

O Reino Unido confirmou que receberá 20 mil refugiados afegãos nos próximos cinco anos.

No País de Gales, uma mensagem gigante onde se lia "Bem vindos, refugiados" foi gravada nas areias de uma praia na cidade de Tenby, ao lado da palavra "Afeganistão".

A impressionante arte na areia foi encomendada pelo grupo anti-racismo Stand Up to Racism West Wales e criada por artistas locais, informou a mídia britânica.

Em Londres, o prefeito Sadiq Khan disse que a cidade estava “pronta para receber o maior número possível de refugiados afegãos”, já que instituições de caridade relataram centenas de bolsas de doações de pessoas que buscam ajudar.

Outros na Grã-Bretanha protestaram nas ruas do centro de Londres no fim de semana passado, carregando cartazes que diziam: “EUA e Otan falharam ”e“ refugiados afegãos são bem-vindos aqui ”.