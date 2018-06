Uruguai adia para amanhã sanção de lei sobre maconha O presidente do Uruguai, José Mujica, adiou para amanhã a promulgação da lei que regulamentará o mercado de maconha no país, anunciou Diego Cánepa, secretário da presidência. A expectativa original era de que a sanção presidencial ocorresse na noite de hoje. A razão do adiamento não foi informada.