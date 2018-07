Uruguai altera tipificação de crimes da ditadura As violações contra os direitos humanos cometidas durante a ditadura militar do Uruguai (1973 a 1985) já não são crimes de lesa-humanidade. A partir de agora, conforme decisão da Suprema Corte de Justiça do Uruguai (SCJ), equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF), esses delitos serão considerados crimes comuns e poderão ser prescritos a partir do dia primeiro de novembro. Por quatro votos a favor e um contra, a Suprema Corte ratificou hoje decisão anterior que alterou a tipificação do crime.