Uruguai aprova legalização da maconha O Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar totalmente a maconha nesta terça-feira, à medida que a América Latina procura novas maneiras de combater o tráfico de drogas ilegais. Com 16 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado uruguaio aprovou o projeto de lei que legaliza o cultivo e a distribuição de maconha em seu território por meio do Estado.