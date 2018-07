Uruguai aprova lei que revoga anistia a militares A Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou, na madrugada desta quinta-feira, o fim da lei de anistia aos militares que cometeram crimes contra os direitos humanos durante a ditadura militar no país, entre 1973 e 1985. A votação ocorreu em meio a duras disputas políticas entre o governo e a oposição. A revogação da chamada Ley de Caducidad acaba com um acordo que durou 25 anos entre a esquerda e a direita do país e que evitou que militares acusados fossem processados nesse período. O fim da lei foi aprovado por 50 votos e rechaçado por 40. A Suprema Corte do Uruguai, contudo, terá a palavra final sobre a questão.