Uruguai convoca embaixador brasileiro para explicar declarações de Bolsonaro sobre eleição

O ministério de Relações Exteriores do Uruguai convocou o embaixador brasileiro em Montevidéu, Antonio Simões, para pedir explicações sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a eleição no país vizinho.

Em entrevista ao Estado, Bolsonaro demonstrou preferência por Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, no segundo contra Daniel Martínez, da Frente Ampla, de centro-esquerda.

“A chancelaria solicitou explicações sobre as declarações do senhor presidente Jair Bolsonaro ao diário Estado de S. Paulo sobre o processo eleitoral no nosso país”, disse a chancelaria em nota.

Sem mencionar Lacalle Pou nominalmente, Bolsonaro disse preferir uma vitória da oposição. "O Uruguai foi para o segundo turno, tem a situação, que vem da política do Pepe Mujica, e uma oposição que é mais alinhada com nossos pensamentos liberais e econômicos. Esperamos, torcemos que aconteça a eleição de alguém mais ligado ao nosso time, aí teríamos o Uruguai afinado conosco", disse.

"Não tivemos nenhum problema com o Uruguai no tocante à economia com o atual presidente, mas temos de nos preparar sempre para o pior, porque você não pode dizer que foi surpreendido com os fatos", acrescentou o presidente.

Martínez venceu o primeiro turno no domingo, mas Lacalle Pou conseguiu o apoio de dois candidatos - Ernesto Talvi, do Partido Colorado, e Guido Manini, de extrema direita.

Segundo especialistas, a votação obtida pela Frente Ampla no primeiro turno, abaixo da média histórica, é um indicativo de que a coalizão de Lacalle Pou pode sair-se bem sucedida no segundo turno. /AFP