Uruguai detém militares acusados de abuso A Justiça do Uruguai determinou ontem a prisão de quatro fuzileiros navais acusados de terem abusado de um jovem de 18 anos enquanto serviam na missão da ONU no país. Os militares escaparam da acusação de estupro e respondem por "violência privada" - o uso ou a ameaça de emprego da força contra alguém -, podendo pegar de três meses a três anos de prisão. O crime teria ocorrido em Port Salut, no sul do Haiti, há cerca de um ano e veio à tona após vídeos registrados com celular caírem na internet.