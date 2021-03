Uruguai envia vacinas para blindar fronteira

SANT’ANA DO LIVRAMENTO - No Uruguai, sobras de vacinas de outras regiões do país serão direcionadas para "blindar e selar" a fronteira com o Rio Grande do Sul, onde o sistema de saúde entrou em colapso no fim de fevereiro.

"Estamos 'ameaçados' pela situação epidemiológica brasileira. A rapidez com a qual nos vacinamos vai ser fundamental para que o vírus deixe de sofrer mutações no nosso país. Quando o vírus está circulando, sofre mutação", afirmou Daniel Salinas, ministro da Saúde uruguaio.

No geral, os brasileiros não podem entrar no país, exceto no caso de reagrupamento familiar. "Sim, nos preocupa o estado (da pandemia) no Brasil e a circulação da variante P1", disse a matemática María Inés Fariello, integrante do Grupo Assessor Científico Honorário (GACH) do governo do Uruguai.

O país começou a vacinar pessoas de 50 a 70 anos nos últimos dias, inclusive brasileiros com dupla cidadania, e intensificou as barreiras sanitárias na fronteira com o Brasil, que tem pouco mais de mil quilômetros.

Nesta semana, o governo do Uruguai anunciou que, a partir do dia 29 de março, iniciará o agendamento de pessoas entre 18 e 70 anos para que possam se vacinar contra a covid-19. O anúncio considera também os brasileiros que têm nacionalidade uruguaia e vivem em zonas de fronteira. A população nessa condição não é exata, contudo, boa parte das pessoas que nascem na região da fronteira seca do Rio Grande do Sul têm família com dupla nacionalidade.

No dia 1º de março, o Uruguai começou o plano nacional de vacinação pelos policiais, militares do Exército, bombeiros e professores. Logo em seguida iniciou a imunização dos profissionais da saúde e de pessoas entre 50 e 70 anos.

O país oferece várias formas de marcar a vacinação. No dia e hora marcados, o tempo de identificação até a vacinação dura em torno de 10 minutos. Essa realidade é vivida por quem mora nas cidades conurbadas – e sem controle migratório – de Sant’Ana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai.

É o caso do contador e administrador Aristeu Antonello, de 55 anos. Ele e sua mulher puderam se vacinar no Uruguai, mas a sua sogra, Cecília Amaral, de 77 anos, precisou esperar mais alguns dias para receber o imunizante na cidade brasileira.

“Em um primeiro momento fiquei eufórico por ter sido contemplado com a possibilidade de ficar imune à covid, mas depois triste, com a sensação de ter passado à frente de pessoas, parentes mais idosos com quem eu convivo”, relatou Antonello.

Sua mulher, a professora Carla Antonello, de 52 anos, considera inteligente a "barreira de proteção" feita pelo Uruguai, vacinando os uruguaios que residem nas cidades que fazem fronteira com o Brasil.

Enquanto isso, no lado brasileiro da fronteira, a vacinação evolui aos poucos. No dia 18, o município de Sant’Ana do Livramento anunciou que começaria a vacinação dos idosos acima dos 70 anos. A aposentada Maria de Lourdes Dias, de 74 anos, falou sobre os momentos de espera. “Estou em casa desde o dia 9 de março de 2020, o meu irmão faz as compras, meu filho vai no banco e minha nora paga as contas”, contou.

Maria de Lourdes é filha de pai uruguaio e também poderia ter feito sua nacionalidade no país vizinho, já que a legislação lhe garante esse direito pelo princípio da consanguinidade. A condição de “doble chapa”, ou dupla nacionalidade, lhe teria assegurado a vacinação em Rivera.