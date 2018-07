Uruguai fecha portos para navios das Ilhas Malvinas

O presidente uruguaio, José Mujica, anunciou ontem a medida. Somente navios com bandeira das Ilhas Malvinas terão negada autorização para aportar.

De acordo com Mujica, a decisão é uma resposta à reivindicação da vizinha Argentina de soberania sobre o arquipélago controlado pelo Reino Unido.

Em Montevidéu, a embaixada britânica informou estar em busca de uma explicação por parte das autoridades uruguaias.

Buenos Aires reclama soberania sobre as ilhas, chamadas de Malvinas pelos argentinos e de Falklands pelos britânicos, desde o século 19.

Em 1982, argentinos e britânicos travaram a Guerra das Malvinas pela posse do território. Apesar da vitória britânica no conflito armado, o governo argentino mantêm até hoje a reivindicação de soberania. As informações são da Associated Press.