Uruguai limitará venda de maconha a 10g por semana

O presidente uruguaio, José Mujica, pediu que nenhum detalhe seja antecipado antes que as regras estejam definidas - a publicação agora é esperada para algum momento entre amanhã e segunda-feira -, mas a Associated Press teve acesso a detalhes importantes da regulamentação.

Para inibir a revenda ilegal, os usuários autorizados poderão comprar no máximo dez gramas por semana. As farmácias, enquanto isso, não poderão vender de uma vez só os 40 gramas mensais que o usuário teria direito.

Uma fonte no departamento uruguaio de controle de drogas observou também que a lei aprovada no fim do ano passado não prevê a taxação das vendas de maconha, motivo pelo qual as autoridades trabalham agora no desenvolvimento de taxas. A intenção é que as tarifas sobre as vendas de maconha sejam tão elevadas quanto as que incidem sobre bebidas alcoólicas e cigarros. Outra dificuldade é definir meios de rastrear as sementes e seu crescimento até o eventual consumo. Fonte: Associated Press.