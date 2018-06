Uruguai: Mujica defende venda controlada da maconha O presidente do Uruguai, José Mujica, voltou a defender nesta segunda-feira o projeto de lei que legalizará a produção e a venda de pequenas quantidades de maconha no país. Mujica acredita que, para uma produção controlada de maconha, serão necessários "150 hectares", declarou ao diário El Observador, de Montevidéu. Segundo informações da Junta Nacional de Drogas do Uruguai, existem 18.700 pessoas que fumam maconha no país. O projeto de lei defendido por Mujica prevê a venda de 30 gramas por mês para cada pessoa. Com isso, a produção nacional no Uruguai deveria ser de 28 toneladas por ano.