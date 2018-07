Uruguai promulga lei que elimina anistia a militares

A presidência também informou que dois militares reformados, Alberto Gómez Graña e Arturo Aguirre, foram processados e levados à prisão pelo assassinato do argentino Gerardo Alter, ocorrido em 19 de agosto de 1973. Na época, os dois eram capitães, mas não há informações sobre a patente que detinham quando se aposentaram.

A lei foi aprovada na terça-feira pela maioria dos legisladores do partido governista Frente Ampla no Senado e na quinta feita na Câmara dos Deputados. A lei afirma que os crimes cometidos durante a ditadura são crimes de lesa-humanidade e, portanto, não prescrevem. As informações são da Associated Press.