Uruguai relativiza críticas do papa com relação à droga O governo uruguaio relativizou as declarações do papa Francisco, dadas na semana passada, no Rio, condenando os projetos de lei que preveem a liberação do consumo de drogas em vários países. "O Uruguai é um Estado laico e o projeto de lei sobre as drogas é parte de nossas políticas públicas", afirmou o secretário nacional de drogas, Julio Calzada, ao 'Estado'. "Não tem nada a ver com fé,"