Uruguai: Senado aprova casamento gay

A iniciativa passou no Senado com 23 votos a favor e oito contra. Dezessete senadores governista e seis de oposição endossaram o projeto de lei.

A Câmara dos Deputados do Uruguai, onde o governo também conta com maioria, já havia aprovado a união civil entre pessoas do mesmo sexo em dezembro do ano passado, mas terá de votar novamente a medida porque sofreu alterações no Senado.

Se o trâmite for concluído com êxito, o Uruguai se transformará no terceiro país do continente americano a permitir a união civil entre pessoas do mesmo sexo em todo o seu território. Atualmente, Argentina e Canadá já permitem o matrimônio homossexual. As informações são da Associated Press.