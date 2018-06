Uruguai: Tabaré quer concorrer novamente à presidência

O oncologista de 73 anos de idade convidou líderes da coalizão esquerdista Frente Ampla a sua residência na noite de ontem e anunciou disposição de se candidatar à sucessão de José Mujica nas eleições presidenciais previstas para o ano que vem.

A legislação uruguaia proíbe a reeleição imediata, mas permite que ex-presidentes tentem voltar ao poder em eleições alternadas.

Mujica, que também integra a Frente Ampla, elogiou a decisão de Vázquez, qualificando-o como um líder sensato e confiável.

Apesar de Vázquez ter-se oposto à legalização do aborto quando foi presidente, entre 2005 e 2010, ele disse que não tentará derrubar as ações nesse sentido adotadas no governo Mujica. Fonte: Associated Press.