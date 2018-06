Uruguaios vão às urnas em segundo turno de eleições Tabaré Vázquez abalou a política uruguaia quando se tornou presidente, em 2005, terminando pacificamente com 170 anos de dominância de dois partidos. Agora, com os uruguaios voltando às urnas para o segundo turno das eleições, neste domingo, ele é a face da continuidade, pois pretende manter sua coalizão de esquerda no poder.