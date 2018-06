Usbequistão vai às urnas para reeleger Islam Karimov

O país, de 30 milhões de habitantes, não vive nenhum sinal de turbulência no momento, mas o cenário pode mudar no médio prazo, já que não existe um plano claro de sucessão para Karimov e ainda há a ameaça constante vinda da instabilidade no vizinho Afeganistão. Além disso, a economia vem sendo pressionada pela recessão na Rússia, onde quase 3 milhões de usbeques vivem e trabalham. Nos últimos anos o país têm atraído grande atenção da China, que prometeu bilhões de dólares em empréstimos e investimentos. Fonte: Associated Press.