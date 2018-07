Usina nuclear do Japão começa a descontaminar água Um sistema para tratar a água radioativa começou a funcionar hoje na usina japonesa de Fukushima, no Japão, informou o vice-presidente da Tokyo Electric Power (Tepco), Sakae Muto. "A operação estável do sistema de descontaminação é um requisito para obter a refrigeração dos reatores", afirmou Muto em entrevista à imprensa. O sistema, que incorpora tecnologia norte-americana e francesa, ajudará a reduzir a vasta quantidade de água irradiada, que se tornou um grande obstáculo para estabilizar a usina.