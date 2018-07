Usina nuclear do Japão sofre queda de energia Quatro reservatórios de combustível da usina de Fukushima Daiichi do Japão estão sem resfriamento de água há mais de 15 horas devido a uma queda de energia. No entanto, a empresa operadora da usina disse que está tentando reparar o painel de controle danificado que pode ter causado o problema.