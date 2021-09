Uso de ivermectina se espalha pelos EUA e preocupa médicos

OKLAHOMA City, Estados Unidos - O médico Matthew Payne, de Oklahoma, encontra regularmente pacientes com covid-19 em seu hospital que dizem ter medo de receber uma das vacinas contra o coronavírus e pensam ter encontrado uma abordagem mais segura: tomar ivermectina, um medicamento usado há muito tempo para matar parasitas em animais e humanos.

"Há surpresa e choque quando eles inicialmente ficam doentes e precisam vir ao hospital", disse Payne, que trabalha no Stillwater Medical Center. "Eles dizem: 'Não sei por que me sinto tão mal. Eu estava tomando a ivermectina'. E eu digo: 'Não adianta nada'."

Médicos e funcionários da saúde pública dizem que passaram a pandemia lutando contra a desinformação desenfreada em cima do vírus mortal, mas a mania da ivermectina é uma de suas batalhas mais estranhas. Promovido por apresentadores de talk shows conservadores, políticos e até mesmo alguns médicos como um tratamento eficaz para covid-19, o medicamento cresceu em popularidade neste ano, apesar de não ter benefícios antivirais comprovados - e de causar alguns danos claros quando usado de forma abusiva. As prescrições do medicamento antiparasitário, usado para tratar a oncocercose e vermes intestinais em pessoas, aumentaram durante a pandemia, e especialmente neste verão, saltando de uma média de 3.600 prescrições semanais no ano anterior à pandemia, para mais de 88 mil em uma semana de agosto, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Os departamentos de saúde estão alertando sobre picos de envenenamento por ivermectina e hospitalizações, à medida que as pessoas compram produtos destinados a animais de grande porte. "Você não é um cavalo", a Food and Drug Administration se sentiu compelida a declarar no mês passado. "Você não é uma vaca. Sério, pessoal. Pare com isso". A agência não aprovou a ivermectina para tratar ou prevenir covid-19 e fez um apelo contra esse uso em um recente comunicado público, alertando que "tomar grandes doses desta droga é perigoso" e potencialmente fatal.

Especialistas temem que o entusiasmo pelo remédio antivermes esteja confundindo mensagens urgentes sobre a única maneira comprovada de proteção contra casos graves de covid-19 - vacinas que foram determinadas como seguras e eficazes após grandes ensaios clínicos randomizados e administradas em mais de 170 milhões de pessoas nos Estados Unidos.

Muitos funcionários estão desesperados com a adoção de abordagens não comprovadas, como ivermectina e coquetéis de vitaminas em vez de vacinas, como um sintoma de um problema mais amplo: uma crise de saúde pública agravada pela desconfiança de muitas pessoas nas autoridades médicas, enquanto confiam em informações frequentemente erradas de algumas das pessoas mais influentes do país, o que é ampliado pelas redes sociais.

"Quando as pessoas ficam fixadas em recomendações inadequadas, infelizmente não são vacinadas", disse o governador do Havaí, Josh Green, médico de pronto-socorro que culpa a mídia conservadora por alimentar esperanças infundadas sobre a ivermectina. "Eles não fazem coisas que realmente ajudam."

Chamados relacionados à exposição à ivermectina nos centros de controle de veneno em todo o país saltaram para cinco vezes os níveis normais em julho, de acordo com dados da American Association of Poison Control Centers. Cerca de um terço das quase 1.200 ligações até agora neste ano envolveram pessoas encaminhadas para tratamento médico e cerca de 8% foram internados em hospitais, disse Alvin Bronstein, que lidera o sistema de dados nacional da associação. A proporção de pessoas internadas na unidade de cuidados intensivos mais do que quadruplicou em comparação com o mesmo período do ano passado.

Um alerta do CDC aos médicos na semana passada disse que uma pessoa que tomou ivermectina bovina para prevenir a infecção por coronavírus foi hospitalizada por nove dias, com sintomas incluindo alucinações e tremores. Outra pessoa que fez uso indevido de ivermectina neste ano morreu, de acordo com Bronstein, que disse não ter informações sobre a forma da droga que a pessoa tomou.

O interesse na ivermectina como um possível tratamento para o coronavírus foi estimulado na primavera de 2020 por um estudo australiano que descobriu que a droga matava o vírus em amostras de laboratório. O medicamento barato e amplamente disponível - considerado um "remédio essencial" pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - tratou parasitas em humanos e animais por décadas com tanta eficácia que dois cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2015 por seu trabalho.

Apesar da descoberta australiana, muitos cientistas duvidaram que os humanos pudessem tomar doses altas, em quantidade suficiente para replicar os efeitos vistos em um laboratório, e até mesmo os pesquisadores por trás do estudo desaconselham o uso da droga como um tratamento covid-19 fora dos testes clínicos. Mas as prescrições dispararam em países mais pobres no verão passado, especialmente na América Latina, quando "a comunidade médica adotou a atitude de indicação única" com base no preço e no histórico seguro do medicamento, observou um pesquisador brasileiro.

Nos Estados Unidos, um pequeno, mas expressivo grupo de médicos chamado Front Line Covid-19 Critical Care Alliance tem procurado tornar a ivermectina uma parte da rotina de prevenção e tratamento da covid-19. Um de seus fundadores, Pierre Kory, afirmou no final do ano passado em depoimento ao Comitê de Segurança Interna do Senado que uma nova pesquisa forneceu "dados conclusivos sobre a profunda eficácia" da ivermectina como uma intervenção em "todos os estágios" da covid-19.

As agências federais de saúde não foram influenciadas. Observando evidências mistas e problemas com os estudos existentes após uma apresentação de Kory e seus colegas, um comitê do National Institutes of Health parou de fazer recomendações contrárias à droga como um tratamento para covid-19, mas disse que havia "dados insuficientes" para endossá-la.

Embora dezenas de estudos sobre ivermectina estejam em andamento - incluindo um grande ensaio randomizado de medicamentos apoiado pelo NIH - um grupo de pesquisadores que revisou dados de 14 estudos com ivermectina descobriu que os resultados até agora "não podem confirmar os benefícios amplamente anunciados". Dois autores da revisão, Maria Popp e Stephanie Weibel, do Hospital Universitário de Würzburg, na Alemanha, disseram ao The Washington Post que não recomendam o uso de ivermectina para covid-19 devido à falta de evidências, observando que "toda droga tem efeitos colaterais".

George Rutherford, professor de epidemiologia e bioestatística da Universidade da Califórnia em San Francisco, falou com mais certeza: "Esta é uma droga que não funciona", disse ele, comparando aqueles que defendem a ivermectina como um tratamento para coronavírus a "vendedores de óleo de cobra do século 19."

Payne, o médico de Oklahoma, disse que se preocupa que muitas pessoas estejam sendo encorajadas a tomar ivermectina como uma "alternativa adequada" à vacinação. Em um ponto neste verão, disse ele, cerca de um quarto de seus pacientes que chegavam ao Stillwater Medical Center com covid-19 estavam tomando a medicação. A falta de evidências de que a ivermectina protege contra o coronavírus é um tópico comum em suas ligações noturnas com as famílias de pacientes gravemente enfermos com covid-19.

"É uma batalha com pacientes e familiares explicar por que não é recomendado fazer isso", disse ele.

A Federação das Juntas Médicas Estaduais alertou em julho que os médicos que espalham mentiras sobre vacinas contra o coronavírus poderiam ter suas licenças médicas revogadas ou suspensas, mas não disseram nada sobre os tratamentos. Poucos médicos foram punidos publicamente por promover desinformação durante a pandemia.

O Conselho Médico do Estado de Arkansas disse no mês passado que está investigando um médico depois que ele foi atacado por prescrever rotineiramente ivermectina para presidiários como um tratamento e prevenção contra o coronavírus. Mas tal investigação é complicada pelo fato de que a ivermectina é uma droga antiparasitária aprovada, e os médicos frequentemente prescrevem drogas aprovadas para uma finalidade e para outras coisas. "Em geral, não há repercussões diretas para o uso off-label", disse Payne.

Os médicos que adotam a ivermectina para tratar o covid-19 negam que estejam minando os esforços de imunização, dizendo que defendem várias estratégias ao mesmo tempo. Mas "o papel da vacinação" é uma pequena nota de rodapé no protocolo publicado pela Front Line COVID-19 Critical Care Alliance para a prevenção covid-19, que diz que ivermectina, vitaminas e outras substâncias podem fornecer uma "rede de segurança para aqueles que não podem ou não foram vacinados."

Outro membro fundador do grupo, o médico de Ohio Fred Wagshul, disse que cerca de um quarto de suas centenas de pacientes que tomam ivermectina estão usando-a no lugar das vacinas. O pneumologista disse recomendar a imunização, mas também insiste - falsamente - que o antiparasitário é reconhecido por dar proteção ainda melhor do que as vacinas. Em um e-mail posterior, uma porta-voz de Wagshul pediu para esclarecer que o médico acredita que a ivermectina é mais eficaz do que vacinas contra variantes devido ao declínio de imunidade, embora o médico tenha sugerido anteriormente que o remédio antiverme superou até a proteção inicial das vacinas.

Joseph Varon, membro da Alliance e chefe de cuidados intensivos no United Memorial Medical Center em Houston, disse que está consternado ao ver as pessoas aplaudindo o uso de ivermectina nas redes sociais, enquanto protestam contra as vacinas. Ele defendeu as prescrições dele e de outros médicos como necessárias em uma crise. "Começamos a tentar coisas porque, você sabe, pessoas estavam morrendo", disse Varon.

Mesmo os cientistas que realizam testes sobre a eficácia da ivermectina dizem que os estudos existentes são muito pequenos ou falhos para tirar conclusões.

Os dados "não são particularmente favoráveis neste momento", disse David Boulware, um especialista em doenças infecciosas da Escola de Medicina da Universidade de Minnesota que trabalha em um ensaio clínico. Ele apontou outro estudo randomizado no Brasil que recentemente não relatou benefícios da ivermectina tão maiores e, portanto, mais atraentes do que os esforços anteriores e disse que seu estudo pode simplesmente fornecer evidências mais definitivas da mesma coisa.

Boulware experimentou a intensidade da discussão sobre a ivermectina quando as pessoas começaram a acusá-lo de negar aos participantes do estudo um medicamento que salvava vidas, dando a alguns um placebo - parte de qualquer estudo randomizado, que é considerado a abordagem padrão ouro para determinar se os tratamentos são eficazes. "Você é um NAZI Joseph Mengele reencarnado", leu o médico em um e-mail recebido.

"A ivermectina está se tornando rapidamente muito polarizada, assim como a hidroxicloroquina", disse Boulware, referindo-se ao medicamento antimalárico que o presidente Donald Trump promoveu como uma cura para o covid-19 e que os ensaios randomizados acharam ineficazes.

"Há pessoas que acreditam que é uma cura absoluta para tudo e funciona ou ... é altamente perigoso", disse Boulware sobre a ivermectina. "E a realidade é que nenhum dos extremos é verdadeiro."

A ivermectina ganhou força especial nos círculos conservadores ao lado das acusações de que o governo e a indústria farmacêutica estão sufocando a discussão sobre o medicamento.

O senador republicano Rand Paul disse a uma multidão na semana passada que "o ódio por Trump" estava impedindo o estudo objetivo da ivermectina e da hidroxicloroquina. O deputado republicano Louie Gohmert promoveu a ivermectina em um discurso na sexta-feira, enquanto lançava dúvidas sobre a segurança das vacinas. Ralph Lorigo, o presidente do Partido Conservador do Condado de Erie, abriu ações judiciais com sucesso em Nova York, Illinois e Ohio para forçar os hospitais a fornecer ivermectina para pacientes covid-19.

Apresentadores da Fox News, como Laura Ingraham e Tucker Carlson, também promoveram a droga para grandes públicos, mesmo enquanto semeiam o ceticismo sobre as vacinas contra o coronavírus como "experimentais". Carlson, que apresenta o programa mais assistido da televisão a cabo, declarou falsamente no mês passado que as vacinas "não funcionam" e no final de junho apresentou o podcaster e ex-professor de biologia Bret Weinstein, um defensor da implantação da ivermectina contra o coronavírus.

A Fox News indicou ao The Washington Post programas nos quais vários apresentadores e convidados elogiaram vacinas, incluindo as declarações de Carlson no final de julho de que "pode haver benefícios profundos". A rede também observou a discussão de Ingraham sobre os avisos do FDA sobre a ivermectina.

Para alguns já desconfiados da resposta do governo ao coronavírus, os últimos alertas das agências de saúde estaduais e federais pouco importam.

Lisa VanNatta, uma fazendeira texana de 61 anos, afirmou que o remédio animal é seguro e,m pequenas doses que ela disse estar tomando mensalmente. Muitos outros no Clube Republicano do condado, onde ela é presidente, estão usando a droga de alguma forma, disse ela.

"Eles estão tomando doses disso, bebendo", disse VanNatta sobre as pessoas que adoeceram por causa da ivermectina. "Sempre haverá alguma forma de estupidez."

VanNatta disse que ainda está evitando uma vacina contra o coronavírus e cita vídeos que circulam no Facebook nos quais um veterinário afirma falsamente que a vacinação em massa ajudará a criar variantes perigosas do vírus.

Na Louisiana, Kortney Asevedo, de 33 anos, disse que também teme os efeitos a longo prazo das vacinas, mesmo depois que sua mãe não vacinada morreu enquanto estava doente com covid-19 e tomando tudo o que os médicos prescreveram, incluindo ivermectina.

"Eu e minha mãe somos quase iguais", disse ela. "Queríamos apenas esperar e ver."