Uso industrial do cânhamo desperta interesse MONTEVIDÉU - A lei de regulação do consumo da maconha no Uruguai também prevê a produção de cânhamo para uso industrial, com aplicações em produtos de fibra, papel ou bioplástico. A lei considera planta destinada à produção do cânhamo industrial aquela que contém menos de 1% de THC, o componente psicoativo da maconha. Pesquisadores do Uruguai e da Argentina já demonstraram interesse em ampliar estudos sobre o tema.