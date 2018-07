Usuários da web aumentam mais de 15 vezes em 8 anos O número de usuários de internet na África cresceu de 4,5 milhões em 2000 para 80,6 milhões em 2008. A Nigéria lidera o ranking de internautas com 24 milhões de usuários. Em seguida, aparece o Egito, com 13,6 milhões. Os países com menor índice de acesso à rede são a Guiné Equatorial e Serra Leoa, com 12 mil e 13,900 mil pessoas, respectivamente. As Ilhas Seychelles têm o maior número de usuários em relação à sua população (39 de cada 100 habitantes); Serra Leoa tem o menor número (0,3 a cada 100 habitantes). Os países africanos com mais acesso à banda larga são Argélia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Mauritânia, Marrocos, Seychelles e Tunísia.