Vacinação em Israel dá esperança de redução rápida de casos de covid-19

Isabel Kershner, The New York Times

JERUSALÉM - Israel, que lidera o mundo na vacinação de sua população contra o coronavírus, produziu notícias encorajadoras na última semana: Os primeiros resultados mostram uma queda significativa na infecção após apenas uma dose de uma vacina, e resultados melhores do que o esperado após as duas doses.

Leia Também Israel tem queda de 60% na internação de idosos três semanas após início da vacinação

Especialistas em saúde pública alertam que os dados, baseados na vacina da Pfizer/BioNTech, são preliminares e não foram submetidos a testes clínicos. Mesmo assim, Anat Ekka Zohar, vice-presidente dos Serviços de Saúde Maccabi, uma das organizações israelenses de manutenção da saúde que divulgou os dados, considerou os dados "muito encorajadores".

No primeiro relatório inicial, o Clalit, o maior fundo de saúde de Israel, comparou 200.000 pessoas com 60 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina com um grupo correspondente de 200.000 que ainda não haviam sido vacinados. Ele disse que 14 a 18 dias após suas vacinas, os pacientes parcialmente vacinados tinham 33% menos probabilidade de serem infectados.

Quase ao mesmo tempo, o braço de pesquisa do Maccabi disse ter encontrado uma queda ainda maior nas infecções após apenas uma dose: uma redução de cerca de 60%, 13 a 21 dias após a primeira injeção, nas primeiras 430.000 pessoas a recebê-la.

O Maccabi não especificou uma faixa etária ou se comparou os dados com um grupo compatível não vacinado.

Na segunda-feira, o Ministério da Saúde israelense e o Maccabi divulgaram novos dados sobre pessoas que receberam as duas doses da vacina, mostrando taxas de eficácia extremamente altas.

O ministério descobriu que de 428.000 israelenses que receberam sua segunda dose, uma semana depois, apenas 63, ou 0,014%, contraíram o vírus. Da mesma forma, os dados do Maccabi mostraram que, mais de uma semana depois de receber a segunda dose, apenas 20 das cerca de 128.600 pessoas, cerca de 0,01%, contraíram o vírus.

Em testes clínicos, a vacina Pfizer se mostrou 95% eficaz após duas doses na prevenção da infecção por coronavírus em pessoas sem evidência de infecção anterior. Os resultados israelenses, caso se confirmem, sugerem que a eficácia pode ser ainda maior, embora comparações rigorosas com pessoas não vacinadas ainda não tenham sido publicadas.

“Esses dados são muito encorajadores”, disse Zohar. “Vamos monitorar esses pacientes de perto para examinar se eles continuam a sofrer apenas de sintomas leves e não desenvolvem complicações como resultado do vírus.”

Tanto o Clalit quanto o Maccabi alertaram que suas descobertas eram preliminares e disseram que logo seriam seguidas por análises estatísticas mais aprofundadas em publicações científicas revisadas por pares.

Israel, onde mais de 40% da população já recebeu a primeira dose da vacina, tornou-se uma espécie de caso de sucesso internacional para eficácia da vacinação.

Com sua pequena população, sistema de saúde universal altamente digitalizado e implementação rápida de vacinas com auxílio militar, os dados do mundo real de Israel fornecem um suplemento útil para testes clínicos para pesquisadores, empresas farmacêuticas e legisladores.

Israel fez um acordo com a Pfizer no qual a empresa farmacêutica garantiu ao país um fornecimento rápido e estável de vacinas em troca de dados. O Ministério da Saúde tornou pública uma versão redigida do acordo.

Apesar de sua corrida para vacinar, Israel está sofrendo uma devastadora terceira onda do coronavírus. O governo impôs um bloqueio nacional rígido este mês, após semanas de infecções e mortes crescentes.

Israel obrigou a interrupção da maioria das viagens aéreas de e para o país a partir da meia-noite de segunda-feira, em um esforço para bloquear a chegada de variantes emergentes do vírus que poderiam ameaçar a campanha de vacinação do país. Dois fabricantes de vacinas disseram na segunda-feira que suas vacinas eram um pouco menos eficazes contra uma das novas variantes.

Embora dados do mundo real como os de Israel sejam úteis, estão sujeitos a variáveis que podem distorcer os resultados e que os ensaios clínicos tentam contabilizar.

Os primeiros números israelenses são baseados nas primeiras pessoas a receber a vacina. Essas pessoas, dizem os especialistas, tendem a ficar mais preocupadas ou informadas sobre o vírus e, portanto, mais cuidadosas com o distanciamento social e o uso de máscaras. Eles também podem ser diferentes daqueles que não se apressaram em fazer a foto por localização e status socioeconômico.

Além disso, dizem os especialistas, a doença muda com o tempo. O professor Ran Balicer, o diretor de inovação da Clalit e um importante epidemiologista israelense, disse que os dados de duas semanas podem ser como evidências de uma época diferente ou "cerca de um milhão de vacinas atrás em termos israelenses".

O Maccabi disse que divulgaria mais dados semanais. “A mensagem principal”, disse Maccabi em um comunicado, é que mesmo a primeira dose da vacina “já é eficaz e reduz a letalidade e as hospitalizações em muitos por cento”.

O perigo de liberar dados brutos, advertiram os especialistas, é que eles podem ser mal interpretados.

Depois que a Clalit divulgou seus primeiros números há duas semanas, muitas pessoas ouviram falar de uma queda de 33% nos casos, não os esperados 95%, e chegaram à conclusão errônea de que a vacina da Pfizer não funcionou.

Houve um alvoroço no Reino Unido, onde as autoridades atrasaram a aplicação da segunda dose em até 12 semanas, em oposição ao intervalo de 21 dias no qual a Pfizer baseou seus testes.

O professor Balicer considerou os resultados uma boa notícia e ficou consternado com a forma como foram interpretados.

“Ficamos tranquilos o suficiente para dizer a todos que estávamos vendo o que deveríamos estar vendo logo após o dia 14”, disse ele. “Não sei como isso se transformou em uma mensagem de‘ Meu Deus, não funciona’”.

O professor Balicer, que também é o presidente da equipe de especialistas que assessora o governo israelense em sua resposta ao Covid-19, espera que os resultados positivos possam ter relação com uma decisão governamental iminente sobre um terceiro bloqueio.

“A covid transformou todos nós em cientistas amadores”, disse Talya Miron-Shatz, professora associada e especialista em tomada de decisões médicas do Ono Academic College, no centro de Israel. “Todos nós estamos analisando dados, mas a maioria das pessoas não são cientistas.”

Israel, que começou a vacinar pessoas em 20 de dezembro, deu a primeira injeção a mais de 2,6 milhões de israelenses e as duas vacinas a mais de um milhão de pessoas.

Depois de começar com pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e outros em alto risco, Israel agora está oferecendo vacinas para pessoas com mais de 40 anos e para estudantes do ensino médio de 16 a 18 anos para permitir que eles voltem à escola. Os militares estão ajudando no esforço e 700 médicos da reserva do exército estão ajudando nos centros de vacinação.

O prof. Jonathan Halevy, presidente do Shaare Zedek Medical Center em Jerusalém, não estudou as descobertas da OMS, mas disse que duas semanas depois que a primeira dose foi lançada ele começou a notar uma queda nos casos graves.

“Eu conheço várias pessoas que foram infectadas perto da época em que tomaram a vacina, mas elas desenvolveram uma doença leve”, disse ele.

Ainda assim, Israel permanece sob um bloqueio nacional e as autoridades estão preocupadas com o surgimento de novas variantes altamente contagiosas. Resta saber até que ponto as vacinas são eficazes contra as novas variantes.

Apesar do que parece ser o sucesso inicial da vacina, o vírus continua a causar estragos em Israel. O professor Halevy disse que as alas com pacientes com covid de seu hospital ainda estavam lotadas e ele esperava que levaria mais duas ou três semanas para ver um declínio.

O vírus já matou mais de 1.000 israelenses até agora só neste mês, quase um quarto dos que morreram com o vírus na pandemia em geral.

Autoridades de saúde e especialistas atribuíram grande parte do recente aumento da infecção à variante de rápida disseminação detectada pela primeira vez no Reino Unido.