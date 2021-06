Vacinados são menos de 1% de todos os mortos por covid-19 nos EUA em maio

Quase todas as mortes por covid-19 nos EUA agora são de pessoas que não foram vacinadas, uma demonstração impressionante de como as vacinas são eficazes e uma indicação de que as mortes por dia - agora abaixo de 300 - poderiam ser praticamente zero se todos os elegíveis tomassem a vacina.

Uma análise da Associated Press com base em dados governamentais disponíveis do mês de maio mostra que infecções em pessoas totalmente vacinadas foram responsáveis ​​por menos de 1.200 das mais de 853.000 hospitalizações por covid-19. Isso representa cerca de 0,1%.

E apenas cerca de 150 das mais de 18.000 mortes por covid-19 em maio ocorreram em pessoas totalmente vacinadas. Isso se traduz em cerca de 0,8%, ou cinco mortes por dia, em média.

A AP analisou dados fornecidos pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. O próprio CDC não estimou a porcentagem de hospitalizações e mortes em pessoas totalmente vacinadas, citando limitações nos dados.

Entre as limitações: apenas 45 estados relatam infecções de emergência, e alguns são mais agressivos do que outros na investigação de tais casos. Portanto, os dados provavelmente subestimam essas infecções, disseram funcionários do CDC.

Ainda assim, a tendência geral que emerge dos dados ecoa o que muitas autoridades de saúde estão vendo em todo o país e o que os principais especialistas estão dizendo - e em um país onde quase 40% da população adulta não se vacinou, e os níveis de vacinação caíram abaixo da metade em relação a meses anteriores.

No início deste mês, Andy Slavitt, ex-conselheiro do governo Biden no combate a covid-19, sugeriu que 98% a 99% dos americanos que morrem de coronavírus não estão vacinados.

E a diretora do CDC, Rochelle Walensky, disse na terça-feira que a vacina é tão eficaz que “quase todas as mortes por covid-19, especialmente entre adultos, são totalmente evitáveis atualmente nos Estados Unidos”. Ela chamou essas mortes de "particularmente trágicas".

As mortes nos EUA despencaram de um pico de mais de 3.400 dias em média em meados de janeiro, um mês após o início da campanha de vacinação, para 300.

Cerca de 63% de todos os americanos elegíveis à vacina contra covid-19 - aqueles com 12 anos ou mais - receberam pelo menos uma dose, e 53% estão totalmente vacinados, de acordo com o CDC.

Embora a vacina permaneça escassa em grande parte do mundo, a oferta dos EUA é tão abundante e a demanda caiu tão drasticamente que as vacinas permanecem sem uso.

Mortes por covid em não-vacinados

Ross Bagne, um pequeno empresário de 68 anos de Cheyenne, no estado do Wyoming, era elegível para a vacina no início de fevereiro, mas não a recebeu. Ele morreu no dia 4 de junho, infectado e não vacinado, depois de passar mais de três semanas no hospital, com os pulmões cheios de líquido. Ele não conseguia engolir por causa de um derrame subsequente.

“Ele nunca saiu de casa, então não achou que fosse pegar”, disse sua irmã, Karen McKnight. Ela se perguntou: “Por que correr o risco de não ser vacinada?”

As mortes evitáveis ​​continuarão, prevêem os especialistas, com focos de pessoas não vacinadas no país sofrendo surtos causados no outono e inverno. Ali Mokdad, professor de ciências métricas de saúde da Universidade de Washington, em Seattle, disse que a modelagem sugere que o país atingirá 1.000 mortes por dia novamente no próximo ano, por causa dos não vacinados.

No Arkansas, que tem uma das taxas de vacinação mais baixas do país, com apenas cerca de 33% da população totalmente protegida, os casos, hospitalizações e mortes estão aumentando.

“É triste ver alguém ir para o hospital ou morrer quando isso pode ser evitado”, tuitou o governador Asa Hutchinson, enquanto instava as pessoas a tomarem suas vacinas.

No condado de King, em Seattle, o departamento de saúde pública contabilizou apenas três mortes durante um período recente de 60 dias em pessoas que foram totalmente vacinadas. O restante, cerca de 95% de 62 mortes, não tinha vacina.

“Esses são todos os pais, avós, irmãos e amigos de alguém”, disse Mark Del Beccaro, que ajuda a liderar um programa de vacinação em King County. “Ainda são muitas mortes, e são mortes evitáveis.”

Na área de St. Louis, mais de 90% dos pacientes hospitalizados com covid-19 não foram vacinados, disse o médico Alex Garza, administrador de um hospital que dirige uma força-tarefa na área metropolitana sobre o surto.

“A maioria deles expressa algum pesar por não ter sido vacinada”, disse Garza. “Esse é um lamento bastante comum que ouvimos de pacientes com covid.”

Mortes por covid poderiam ser evitadas

As histórias de pessoas não vacinadas morrendo podem convencer algumas pessoas de que devem tomar as vacinas, mas os jovens adultos - o grupo com menos probabilidade de ser vacinado - podem ser motivados mais pelo desejo de proteger seus entes queridos, disse David Michaels, epidemiologista da Escola Universitária de Saúde Pública George Washington, na capital americana. Outros precisam de um tempo de folga para tomar as injeções e lidar com quaisquer efeitos colaterais, disse Michaels.

A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional começou neste mês a exigir que os empregadores da área de saúde, incluindo hospitais e lares de idosos, fornecessem tal folga.

Mas Michaels, que chefiou a agência no governo do presidente Barack Obama, disse que ela deveria ter ido mais longe e aplicado a regra a fábricas de carnes e aves e outras operações de alimentos, bem como outros locais com trabalhadores em risco.

Bagne, que morava sozinho, estava fechando sua empresa e planejava se aposentar quando adoeceu. Ele mandou e-mail para sua irmã em abril sobre “uma doença que o deixara tonto e desorientado”.

Como sua saúde piorou, um vizinho finalmente o convenceu a ir para o hospital. “Por que a o incentivo à vacinação em seu Estado era tão obscuro que ele não entendia a importância da vacina? Ele era um cara muito inteligente”, disse sua irmã. “Eu gostaria que ele tivesse tomado a vacina, e estou triste por ele não ter entendido como isso poderia impedi-lo de pegar covid.”/ COM AFP E REUTERS