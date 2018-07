Vai a 120 o número de policiais mortos na Síria Subiu para 120 o número de policiais mortos por "gangues armadas" no noroeste da Síria, afirmou hoje a televisão estatal. As mortes ocorreram na cidade de Jisrash Shugur, no noroeste do país, onde forças de segurança realizam operações há três dias para reprimir protestos contra o governo. Segundo a emissora, 82 das mortes aconteceram em um ataque a um posto de segurança. O relato, porém, não pode ser verificado por fontes independentes. "Os grupos armados estão cometendo um verdadeiro massacre. Eles mutilaram corpos e jogaram outros no rio Assi", afirmou a emissora estatal. "Eles queimaram prédios do governo."