Vai a 123 o total de mortos em acidente em Bangladesh

A balsa MV Shariatpur-1, com cerca de 200 passageiros, viajava de Shariatpur, distrito ao sudoeste, para a capital, Daca. O acidente aconteceu no distrito de Munshiganj, que fica a cerca de 32 quilômetros de Daca.

Foi o pior desastre com balsa em Bangladesh em mais de sete anos. Em fevereiro de 2005, 149 pessoas morreram quando uma balsa afundou no rio Buriganga, nos arredores de Daca. Acidentes desse tipo em Bangladesh, país com 160 milhões de habitantes, são comuns. As embarcações no país costumam levar mais pessoas do que sua capacidade, há problemas de manutenção e as regras de segurança não são respeitadas. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.