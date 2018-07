Vai a 13 o total de mortos em explosão na Colômbia

"Essa é uma hipótese, mas nós ainda estamos investigando", disse, por telefone, Gonzalo Ricardo Londono, comandante de polícia da cidade de Pereira. "Oficialmente, o que nós sabemos é que houve uma perda de pressão (no oleoduto) que fez com que escapassem gases e gasolina. A partir daí, isso se acumulou em uma área próxima a um riacho e houve a explosão." Londono disse que muitos dos feridos estão em "condições graves", com sérias queimaduras, sendo tratados em hospitais locais.

O incidente ocorreu na região da cidade de Dosquebradas, que fica no departamento (Estado) de Risaralda. Um comunicado da Ecopetrol disse que o bombeamento da gasolina no oleoduto foi imediatamente suspenso e uma equipe de investigadores foi enviada ao local. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.