Vai a 17 número de mortos em confronto entre policiais e sem-terras no Paraguai

Texto atualizado às 21h

ASSUNÇÃO - Pelo menos 17 pessoas morreram em confrontos entre policiais paraguaios e trabalhadores rurais nesta sexta-feira, 15, em uma fazenda no departamento de Canindeyú, 400 km ao norte da capital, Assunção. Cerca de cem pessoas ficaram feridas, informaram as autoridades do país. Entre os mortos há sete policiais e dez camponeses. O departamento de Canindeyú faz fronteira com o Paraná.

Veja também:

Fazendas substituem florestas no Paraguai

As mortes aconteceram depois que mais de 300 policiais enfrentaram a tiros grupos de trabalhadores sem-terra durante uma operação de despejo determinada pela justiça na fazenda Morumbi, do conhecido empresário e político Blas N. Riquelme.

O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, demitiu o ministro do Interior, Carlos Filizzola, e o comandante da polícia Paulino Rojas, pelo ocorrido.

Filizzola, havia dito não se saber se os fatos tinham alguma relação com o Exército do Povo Paraguaio (EPP), grupo criminoso que atua na região do confronto.

Com Efe e Agência Estado