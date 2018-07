Vai a 20 total de mortos na fronteira de Síria e Israel Subiu para 20 o total de mortos e para 325 o de feridos hoje no ataque de militares israelenses em uma área disputada da fronteira com a Síria para dispersar um protesto pró-Palestina, informou a TV estatal síria. A manifestação foi convocada para marcar o aniversário da derrota árabe na Guerra dos Seis Dias, em 1967, no Oriente Médio. Os militares de Israel teriam aberto fogo quando manifestantes tentaram cruzar a fronteira nas Colinas do Golã, ocupadas por Israel há mais de quatro décadas.