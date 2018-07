Vai a 29 o número de mortos por E.coli na Alemanha O número de mortes causadas pelo surto de contaminação por uma variante letal da bactéria Escherichia coli (E.coli) subiu para 29 na Alemanha, depois que o Estado de Baixa Saxônia informou duas mortes. Uma senhora de 68 anos e uma jovem de 20 anos faleceram ontem no distrito de Harburg, de acordo com um comunicado do Departamento de Saúde do Estado.