Vai a 31 número de mortos em acidente de trem na Índia Subiu para 31 o número de mortos no descarrilamento de um trem expresso no norte da Índia. Pelo menos outras cem pessoas ficaram feridas, de acordo com informações das autoridades locais. O trem, que vinha da cidade de Haora, no leste do país, seguia para a cidade de Kalka, na encosta do Himalaia, quando a locomotiva e mais 12 vagões saíram dos trilhos. A causa do descarrilamento ainda é desconhecida, segundo A.K. Jain, representante da companhia ferroviária.