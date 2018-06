Vale firma acordo trabalhista no Canadá e reajusta salários de funcionários

Segundo o presidente do sindicato, Rick Bertrand, que representa funcionários da empresa em Sudbury e Port Colborne, 89% dos integrantes locais da associação foram às urnas na quinta-feira e na sexta-feira para decidirem se aceitavam o acordo. Na contagem de votos, 77% dos trabalhadores se demonstraram favoráveis à proposta.

Os reajustes foram aprovados um mês antes do prazo final para as negociações do contrato trabalhista e não incidem sobre a ajuda de custo fornecida pela Vale Canada aos funcionários. A agilidade nas negociações contrasta com as discussões entre sindicalistas e a empresa entre 2009 e 2010 - período em que os funcionários ficaram quase um ano em greve. (Renato Oselame - renato.oselame@estadao.com)