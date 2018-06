Vândalos depredam monumento a Yeltsin Um dos poucos monumentos a Boris Yeltsin na Rússia foi depredado por vândalos. A escultura, que fica na cidade de Yekaterinburgo, foi coberta de tinta azul e as letras do nome do ex-presidente foram arrancadas do pedestal. A homenagem a Yeltsin foi inaugurada em 2011 pelo hoje primeiro-ministro Dmitri Medvedev. Faxineiros já limparam a tinta.