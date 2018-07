Vantagem de Obama sobre Romney cai para quatro pontos, mostra pesquisa

WASHINGTON - A vantagem do presidente norte-americano, o democrata Barack Obama, sobre Mitt Romney diminuiu para 4 pontos percentuais, em relação aos 11 pontos do mês anterior, agora que Romney se estabeleceu como o provável indicado republicano às eleições presidenciais, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

Veja também:

ESPECIAL: Eleições nos EUA

Obama tem o apoio de 47 por cento dos eleitores registrados na pesquisa feita por telefone entre 12 e 15 de abril, comparado com 43 por cento de Romney. Em março, a pesquisa mostrava Obama com 52 pontos e Romney com 41.

No que poderia ser um sinal de problema para Obama, 53 por centos dos eleitores disseram que emprego e economia eram os temas mais importantes na eleição presidencial, e Romney teve uma avaliação ligeiramente melhor nessas questões.

O republicano é visto como a melhor escolha para melhorar a economia e o emprego para 45 por cento dos eleitores, enquanto que 43 por cento favoreceram Obama nesses temas.