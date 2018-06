Vantagem de partido de esquerda da Grécia em eleição presidencial diminui A vantagem do partido de esquerda Syriza nas eleições presidenciais na Grécia diminuiu, de acordo com pesquisas divulgadas hoje. Na quarta-feira (17), acontece o primeiro turno das eleições presidenciais do país. O presidente da Grécia é eleito indiretamente, pelo Parlamento. De acordo com três pesquisas divulgadas, o partido Syriza ainda se mantém à frente da coalizão governista, formada pelo Partido Nova Democracia, de centro, e pelo Partido Socialista (Pasok), de centro-esquerda, com cerca de 24,2% e 27,6% dos votos. No entanto, os levantamentos apontam que a vantagem começou a diminuir. As últimas pesquisas colocam o partido Syriza de 2,8 a 3,6 pontos porcentuais acima de seu principal concorrente; há um mês, a diferença chegava a 4 pontos porcentuais.