Vantagem de Romney cai para 11 delegados

Segundo projeção da rede de TV CNN, nos Estados onde a votação já foi concluída, Romney teria 158 votos no Colégio Eleitoral, contra uma projeção de 147 do presidente Barack Obama. À 1h, foi concluída a votação nos Estados de Utah, Iowa, Montana e Nevada.

A CNN não conseguiu projetar, até o momento, o resultado em três Estados que acabam de encerrar a votação: Iowa (6 votos), Montana (3) e Nevada (6). Em Utah, Estado que concentra grande parte da comunidade mórmon do país, a projeção aponta para uma vitória de Romney.

O candidato republicano teria vencido nos Estados de Indiana, Carolina do Sul, Kentucky, Oklahoma, Alabama, Geórgia, Tenesse, Arkansas, Virgínia Ocidental, Louisiana, Kansas, Nebraska, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Texas, Wyoming, Mississippi e Utah.

Obama teria vencido nos Estados de Vermont, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Maine, Rhode Island, Delaware, Distrito de Columbia, Michigan, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e New Hampshire.

A votação prossegue até às 2h no maior colégio eleitoral do país, a Califórnia, que tem 55 votos no Colégio Eleitoral. Além da Califórnia, os americanos continuam votando nos Estados de Dakota do Norte, Idaho, Oregon, Alasca e Havaí.

Na Flórida, que tem 29 votos no Colégio Eleitoral, a disputa continua muito apertada e impossível de projetar um resultado até o momento. Com 87% dos votos apurados, a apuração mostra um empate quase absoluto entre os dois candidatos à Casa Branca, com ligeira vantagem de Obama (49,8%) sobre Romney (49,3%). À 1h09, o presidente Barack Obama apresentava uma vantagem de pouco mais de 40 mil votos sobre Romney.

Em Ohio (18 votos no Colégio Eleitoral), com 37% dos votos apurados, Obama abriu uma vantagem de cerca de 120 mil votos sobre o ex-governador republicano. A contagem parcial mostra o democrata com 51,1% e Romney com 47,3%.