Cinco jovens são baleados do lado de fora de shopping na Filadélfia, diz TV

WASHINGTON - Pelo menos cinco pessoas foram levadas para o hospital após dois homens em um carro passarem atirando contra um grupo de jovens do lado de fora de um shopping em Germantown, na Filadélfia, nesta quarta-feira, 3, segundo a rede de TV NBC local. As vítimas, segundo autoridades, têm idades entre 19 e 23 anos. Os tiros ocorreram do lado de fora da loja Dollar General, entre a Avenida Germantown e a Rua Wister.

Segundo a polícia, pelo menos dois atiradores passaram dentro de um Chevrolet Impala branco, que pararam diante do grupo, e dispararam pelo menos 18 vezes. Uma das vítimas foi atingida na cabeça, as outras nas mãos, braços e pés. Todos foram levados para um hospital.

A polícia disse não ter pista dos suspeitos. "Posso garantir a você que isso se trata de mais uma coisa estúpida. Como tantas outras são", disse o comissário de polícia Richard Ross, à NBC. "Nesse momento, temos várias perguntas sem respostas. A polícia estava pedindo informações sobre o evento. / COM REUTERS