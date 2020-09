'Várias' pessoas são esfaqueadas no centro de Birmingham, na Inglaterra

LONDRES - Várias pessoas foram esfaqueadas na noite deste sábado, 5, em Birmingham, na Inglaterra. A polícia de West Midlands classificou a situação como um 'grave incidente' e disse ainda não poder especificar o número de feridos ou a gravidade de seus estados de saúde.

Em um comunicado, a polícia disse ter recebido, por volta da meia-noite no horário local (20h30 no horário de Brasília), um chamado de uma pessoa que teria sido esfaqueada no centro da cidade. As autoridades confirmaram que outros incidentes similares aconteceram logo depois na mesma área.

"Ainda não sabemos o que aconteceu e pode demorar um pouco para confirmarmos qualquer coisa. Nestas primeiras horas seria inapropriado especular as causas do incidente", diz o comunicado.

Police have cordoned off a section of Barwick Street in the Snow Hill area of Birmingham where it’s reported a number of stabbings happened in the early hours of this morning #HeartNews pic.twitter.com/v6FRM8tJEa — Heart Midlands News (@HeartMidsNews) September 6, 2020

Segundo a BBC, a polícia isolou ruas da região de Gay Village.

Andy Street, prefeito de West Midlands, condado do qual Birmingham faz parte, se pronunciou pelo Twitter: "Peço que as pessoas não especulem sobre o incidente em Birmingham. Meus pensamentos estão com os que foram afetados". Segundo Street, a polícia deve realizar uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo, 6./Com informações da AFP