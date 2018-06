Vários tiros são disparados em shopping nos EUA

A porta-voz do condado de Bergen, Jeanne Baratta, disse à Associated Press que tiros foram disparados no Garden State Plaza Mall, no distrito de Paramus. O condado de Bergen fica a cerca de 27 quilômetros ao noroeste de Manhattan.

Centenas de policiais se dirigiram ao shopping, um dos maiores e mais populares de Nova Jersey. Um helicóptero da polícia de Nova Jersey pousou no estacionamento do Garden State Plaza Mall e equipes da Swat e da polícia entraram no shopping para procurar pessoas que ainda poderiam estar dentro do estabelecimento. Até as 2h30 (de Brasília), as autoridades acreditavam que ainda haviam pessoas no shopping.

Althea Brown, de 26 anos, disse ao site NorthJersey.com ter visto um homem passar pela loja de roupas que estava e então ter escutado três tiros seguidos de outros dois. Ela disse que o atirador aparentava usar um colete a prova de balas e usava um capacete com o visor levantado. Fonte: Associated Press.