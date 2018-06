Varsóvia celebra 71º aniversário da revolta do gueto Cerca de 200 membros da comunidade judaica e moradores de Varsóvia celebram neste sábado o 71º aniversário da revolta do gueto da cidade contra as forças alemãs nazistas. Autoridades depositaram coroas de flores e a comunidade fez orações no monumento aos Heróis do Gueto.