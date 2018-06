Vaticano cogita antecipar escolha de novo papa

O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi - que antes havia dito que o conclave provavelmente ocorreria no dia 15 de março ou logo após esta data, uma vez que o Papa renuncia no dia 28 de fevereiro - disse que o tema tem sido discutido por vários cardeais no últimos dias.

O conclave reunirá 117 cardeais eleitores do mundo todo, que precisarão obter dois terços da maioria dos votos para eleger o novo papa, durante encontro a portas fechadas na Capela Sistina.

Lombardi disse ainda que assim que renunciar oficialmente, Bento XVI irá ficar na residência papal de verão no Castelo Gandolfo, perto de Roma, por cerca de dois meses, antes de então ir morar num ex-monastério no Vaticano. "Esperamos quie ele fique lá (no castelo) até o final de abril, início de Maio, enquanto a nova residência está sendo renovada", disse o porta-voz. As informações são da Dow Jones.