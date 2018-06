Vaticano confirma visita do papa à Turquia em novembro

Francisco deve comparecer a um importante festival ortodoxo no dia 30 de novembro junto ao patriarca ecumênico Bartolomeu I, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos. A visita dará ao papa a chance de visitar uma nação muçulmana enquanto cristãos sãos atacados por militantes do Estado Islâmico no Iraque.

Lombardi disse que as datas e o itinerário da viagem ainda não estavam definidos. Francisco já havia dito que ele gostaria de visitar o Curdistão para mostrar sua solidariedade com os cristãos forçados a fugir pelo grupo extremista. Fonte: Associated Press.