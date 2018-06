Vaticano libera ativista que ficou nua na Praça São Pedro Cidade do Vaticano, 27/12/2014 - A ativista ucraniana que roubou a estátua do bebê Jesus do presépio do Vaticano e ficou seminua na Praça São Pedro no dia de Natal foi libertada, segundo a Santa Sé. De acordo com o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, a promotoria da Santa Sé se encontrou com Yana Zhdanova neste sábado e decidiu por sua libertação. Entretanto, ela está proibida de entrar na cidade-Estado novamente.