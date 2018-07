Vaticano: morte de Kadafi acaba luta 'longa e trágica' O Vaticano anunciou nesta quinta-feira que considera o governo interino da Líbia como governante legítimo do país do Magreb, agora que o ex-governante Muamar Kadafi foi morto. O escritório de imprensa do Vaticano disse em comunicado que a morte de Kadafi finaliza uma luta "longa e trágica" para derrubar um regime "cruel e opressivo". O escritório de imprensa do Vaticano disse que a chancelaria da Santa Sé estava em contato com políticos do Conselho Nacional de Transição (CNT) da Líbia na Embaixada líbia para o Vaticano em Roma e também com representantes do CNT na Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York.