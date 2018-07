Vaticano pede reforma financeira mundial O Vaticano pediu nesta segunda-feira por uma reforma radical do sistema financeiro mundial, incluída a criação de uma autoridade política global que supervisione a economia. Uma proposta feita pelo Conselho Pontifício de Paz e Justiça pediu uma nova ordem econômica baseada na ética e na "conquista de um bem-estar universal e comum". O apelo do Vaticano se segue a uma encíclica do papa Bento XVI sobre a economia, publicada em 2009, que denunciou a mentalidade do lucro acima de tudo como responsável pela crise financeira mundial.