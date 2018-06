Vaticano prende homem com documentos confidenciais

"A apuração realizada pela polícia do Vaticano permitiu à corporação identificar uma pessoa em posse de documentos confidenciais. Essa pessa está sendo questionada", disse o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, que não forneceu detalhes sobre a identidade do suspeito, qual trabalho ele desempenhava ou quando foi preso.

No entanto, segundo o jornal Il Foglio, o homem preso é o mordomo do papa. O diário afirmou que o suspeito deve ser usado pelo Vaticano como um "bode expiatório conveniente" para diversos outros envolvidos com o vazamento de documentos. As informações são da Dow Jones.