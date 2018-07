Vaticano prepara entronização do papa Francisco

O Vaticano se prepara para a celebração, na terça-feira, dos festejos a São José com a chegada de mais de 30 chefes de Estado, além de representantes de outras nações, confissões e personalidades.

Por se tratar do primeiro papa latino-americano da história, haverá uma grandes presença de líderes da região. Além de Cristina Kirchner, estarão presentes a presidente brasileira, Dilma Rousseff, o mexicano, Enrique Peña Nieto, e o chileno, Sebastián Piñera, entre outros chefes de Estado e de governo latino-americanos.

Antes da cerimônia, o papa passeará a bordo do papamóvel pela Praça São Pedro para saudar dezenas de milhares de fiéis esperados para a missa.

A cerimônia propriamente dita, no entanto, terá início com Francisco e os patriarcas católicos do oriente rezando perante a tumba do apóstolo Pedro, situada sob o altar-mor da Basílica de São Pedro.

A seguir, eles sairão em procissão pela praça. Francisco receberá então o Anel do Pescador, símbolo do papado que levará no dedo anular da mão direita. Também será depositado sobre os ombros do novo pontífice o pálio branco com cinco cruzes vermelhas feito de lã de carneiro.

Finalizado o ritual, Francisco estará oficialmente entronizado como o 266º papa da Igreja Católica e dará início à celebração litúrgica. As informações são da Associated Press.