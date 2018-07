Vaticano prepara-se para decidir início do conclave

O cardeal vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Man chegou discretamente a Roma pela manhã e não conversou com jornalistas, mas já participou de uma reunião pré-conclave na tarde desta quinta-feira.

Ele era o último dos cardeais com direito a voto ainda esperado para o conclave. A chegada dele significa que os cardeais católicos podem finalmente estabelecer uma data para o início do conclave.

Ainda não se sabe, no entanto, quando a data será decidida. Alguns cardeais têm manifestado a intenção de passar mais algum tempo discutindo os rumos da Igreja e quais características precisaria ter o próximo papa para lidar com as questões mais prementes do Vaticano.

Em sua conta no microblog Twitter, o cardeal norte-americano Roger Mahony escreveu que as discussões pré-conclave estão "chegando a uma conclusão".

Em declarações ao jornal sensacionalista alemão Bild, o cardeal Paul Josef Cordes projetou que o conclave "vai ser curto e começará logo". E comparou o conclave a uma consulta com o dentista: "Você quer que tudo acabe rápido".

Durante a sessão pré-conclave desta quinta-feira, os cardeais que estão em Roma para eleger o próximo papa receberam um resumo das finanças da Santa Sé, em meio a questionamentos sobre a administração da burocracia do Vaticano e as suspeitas a respeito do banco católico.

Os chefes dos três principais escritórios financeiros do Vaticano passaram as informações aos cardeais nesta quinta-feira, como exigido pelas regras a respeito do período de transição entre papados, durante o qual os cardeais se reúnem diariamente para discutir problemas da igreja e as qualidades necessárias para o novo papa. As informações são da Associated Press.