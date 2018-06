Vaticano responde ONU sobre abuso sexual

O comunicado foi emitido antes de uma audiência marcada para os dias 5 e 6 de maio, que irá investigar as falhas no combate aos recorrentes casos de estupro cometidos por membros do clero. Em janeiro, oficiais do Vaticano foram acusados pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU de priorizar interesses próprios acima dos das vítimas de abuso sexual.

No comunicado, a Santa Sé afirmou que assinou a convenção exclusivamente em nome do Estado da Cidade do Vaticano, habitado por menos de mil pessoas, e que só assumirá responsabilidade por problemas ocorridos dentro de seus limites territoriais. Fonte: Associated Press.