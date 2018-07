Vazamento de água radioativa é descoberto em usina no Japão

TÓQUIO - Toneladas de água radioativa vazaram da usina nuclear de Fukushima, informou nesta terça-feira, 28, o órgão de vigilância nuclear do Japão.

Cerca de 15 toneladas de água com baixo nível de radiação vazaram a partir de um local de armazenamento da usina, localizada na costa do Pacífico 240 quilômetros a norte de Tóquio, informou a Agência de Segurança Industrial e Nuclear do Japão.

O operador da usina, a Tokyo Electric Power Co (Tepco), disse que ainda está investigando a causa do vazamento, que foi reparado logo após ser descoberto por volta do meio-dia de terça-feira (horário local).

Grandes quantidades de água contaminada com níveis diferentes de radiação foram armazenadas em tanques de contenção da usina após serem usadas pelo operador da central de resfriamento dos reatores quando os sistemas de resfriamento foram danificados pelo terremoto e o tsunami de 11 de março.

A Tepco está usando um sistema de descontaminação que limpa a água radioativa para que ela possa ser reciclada e usada para esfriar os reatores, mas tem encontrado dificuldades técnicas.